Žužemberk dobil prvo nakupovalno središče

Žužemberk, 12. maja - Kmetijska zadruga Trebnje je na obrobju Žužemberka danes uradno odprla novo oziroma prvo tamkajšnje nakupovalno središče. Naložba je zadrugo stala 2,8 milijona evrov in združuje živilsko ter tehnično trgovino, gostinski lokal, skladišče in parkirišče. Gre sicer za največjo naložbo te zadruge do zdaj, je ocenil njen direktor Stanko Tomšič.