V Soči našli truplo, gre za pogrešanega Poljaka

Bovec, 12. maja - Policijska uprava Nova Gorica je ob 9.52 dobila obvestilo, da so občani v reki Soči v mreži, nameščeni ob koncu Velikih soških korit pri vasi Soča, opazili truplo. Popoldne so potrdili, da gre za 23-letnega poljskega študenta, ki so ga iskali od sobote, ko je padel v reko. Mreža je le dobrih 100 metrov oddaljena od kraja nesreče.