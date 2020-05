Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 12. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V ponedeljek so opravili 1182 testov in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom, skupaj je potrjenih 1461 okužb. Med njimi je 644 moških in 817 žensk. V ponedeljek niso zabeležili smrti bolnikov s covidom-19, skupaj sta doslej umrla 102 človeka. V bolnišnici se je v ponedeljek zdravilo 40 bolnikov s covidom-19, devet jih je potrebovalo intenzivno nego. V domačo oskrbo so v ponedeljek odpustili tri bolnike, doslej skupaj 259, je sporočila vlada.

LJUBLJANA - Ob ugodnem poteku epidemije covida-19 v Sloveniji sicer še čakamo na učinke sproščanja ukrepov po prvomajskih praznikih, a če bodo razmere konec tedna ostale enake, bomo po napovedih infektologinje Bojane Beović lahko s sproščanjem ukrepov bistveno bolj smeli. Blizu je normalizacija življenja na skoraj vseh področjih, je bila optimistična. O strategiji izhoda iz sedanjih razmer in možnosti ublažitve nekaterih ukrepov bo popoldan razpravljala vlada v ožji sestavi, je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Pričakuje, da bodo najkasneje do četrtka imeli dovolj jasne trende, kam se tehtnica nagiba.

LJUBLJANA - Zavod za šolstvo je za vrtce in šole pripravil številna priporočila, da bo lahko delo v ustanovah, ki ponovno odpirajo vrata, in tistih, ki bodo nadaljevala delo na daljavo, potekalo nemoteno. "Verjamem, da bodo šole in vrtci varno pripravljeni in organizacija takšna, da bo delo steklo normalno," je dejal direktor zavoda Vinko Logaj. Priporočila za vrtce in prve tri razrede osnovne šole gredo v smeri, da otroci pridobijo občutek varnosti in zaupanje, usmerjeni naj bodo v dejavnosti za zdrav način življenja. V šolskem sindikatu Sviz imajo še vedno veliko vprašanj zato se bodo na njihovo zahtevo v sredo sestali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec.

CELJE - Celjska bolnišnica od nedelje nima več hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, zato bodo take bolnike v skladu s protokolom odslej zdravili v ostalih covid bolnišnicah. Od 24. marca, ko so na zdravljenje sprejeli prvega bolnika, pa do 8. maja so zdravili 54 bolnikov s covidom-19, od tega 28 žensk in 26 moških, so pojasnili v bolnišnici.

MARIBOR/NOVO MESTO/KOPER/KRANJ/NOVA GORICA - Po petkovi odločitvi vlade, da je ponovno dovoljeno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, povečujejo obseg dela tudi v mariborskem, novomeškem, koprskem, kranjskem in novogoriškem zdravstvenem domu.

LJUBLJANA/BRNIK - Znova je dovoljen mednarodni letalski potniški promet v Slovenijo, ki je v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa obstal 17. marca. Prevozi potnikov so na mednarodna letališča v Sloveniji dovoljeni tako iz EU kot iz drugih držav, niso pa dovoljeni na lokalna letališča, kjer prepoved mednarodnega potniškega prometa ostaja v veljavi do 12. junija. Na ljubljanskem letališču so v pričakovanju obnovitve povezav. V družbi Fraport Slovenija so tako vse prevoznike, ki so leteli v Ljubljano, pozvali, da se izjasnijo, kdaj bi lahko lete spet vzpostavili. A zagona potniškega prometa verjetno ni pričakovati pred junijem.

SVET

MOSKVA - V Rusiji so potrdili 10.899 novih primerov okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, skupno 232.243. Kljub nadaljnjemu širjenju okužb so po državi danes začeli previdno rahljati ukrepe. Končalo se je tudi obdobje dela prostih dni, ki je v okviru ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa veljalo od 30. marca.

MADRID - Vsi, ki bodo prišli v Španijo iz tujine, bodo morali od petka v obvezno 14-dnevno karanteno v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je sporočila španska vlada. Ukrep bo veljal do izteka izrednih razmer 24. maja ali še kasneje v primeru, da bodo izredne razmere zaradi pandemije covida-19 podaljšali.

ZAGREB - Hoteli, zasebni apartmaji, kampi in marine na Hrvaškem so dobili priporočila epidemiologov za obratovanje v času epidemije novega koronavirusa. Strokovnjaki med drugim predlagajo vzdrževanje razdalje 1,5 metra, spodbujanje spletnega opravljanja plačil in prijav, uporabo razkužil za roke ter razkuževanje predmetov v hotelskih sobah.

WASHINGTON - Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v ponedeljek, dva meseca po izbruhu pandemije koronavirusa v ZDA, zveznim državam priporočila, naj v naslednjih dveh tednih testirajo vse zaposlene in oskrbovance po 15.000 domovih za ostarele. Trump je medtem na novinarski konferenci razglasil zmago glede testiranja v državi, kjer je za covidom-19 umrlo že več kot 80.000 ljudi.

RIM - Ob današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki so ga pred leti razglasili v spomin na legendarno angleško medicinsko sestro Florence Nightingale, so v Italiji objavili, da se je v boju proti novemu koronavirusu v državi doslej okužilo 12.000 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Umrlo jih je 38.

SEUL - Južnokorejske oblasti so sporočile, da uporabljajo mobilno aplikacijo, s katero želijo izslediti obiskovalce nočnega kluba v Seulu, ki je postal novo žarišče okužb z novim koronavirusom v državi. Ob tem so pristojne oblasti obljubile anonimnost vsem, ki jih bodo testirali na okužbo.

NEW YORK - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v video sporočilu Ekonomskemu in socialnemu svetu ZN (Ecosoc) dejal, da je na svetu trenutno več kot 100 kandidatov za razvoj cepiva proti novemu koronavirusu. Od tega pa jih je sedem ali osem vrhunskih, katerih delo je pospešeno.

PEKING - Pandemija novega koronavirusa je znižala cene industrijskih proizvodov pri kitajskih proizvajalcih. Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (PPI) se je aprila na letni ravni znižal za 3,1 odstotka, na mesečni pa za 1,3 odstotka, je sporočil kitajski statistični urad. Mesečni padec je največji po svetovni finančni krizi leta 2008.

PARIZ - Francoska gospodarska aktivnost se je po podatkih centralne banke aprila znižala za 27 odstotkov glede na napovedi pred izbruhom novega koronavirusa. Je pa rezultat nekoliko boljši kot v drugi polovici marca, ko so omejitveni ukrepi začeli veljati. Takrat je bila gospodarska aktivnost nižja za 32 odstotkov.

BRUSELJ - Največji belgijski letalski prevoznik Brussels Airlines bo odpustil tisoč zaposlenih, kar predstavlja četrtino njegove delovne sile. Kot so pojasnili v družbi, morajo zaradi velikih negativnih vplivov novega koronavirusa sprejeti drastične ukrepe, ki jim bodo omogočili preživetje.

MÜNCHEN - Posledice pandemije novega koronavirusa občuti tudi največja evropska zavarovalnica, nemška Allianz. Čisti dobiček se je v prvem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani znižal za 29 odstotkov na 1,4 milijarde evrov. Prihodki so se na račun novih poslov v segmentu življenjskega in zdravstvenega zavarovanja sicer okrepili in dosegli 42,6 milijarde evrov, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

CANBERRA - Kitajska je začasno ustavila uvoz iz štirih glavnih avstralskih dobaviteljev govedine. Kitajski veleposlanik v Avstraliji je že pred nekaj tedni opozoril na možnost bojkota avstralskih izdelkov na Kitajskem, ker uradna Canberra vztraja pri preiskavi izbruha novega koronavirusa na Kitajskem. Analitiki so že zaskrbljeni zaradi možnega konflikta med Avstralijo in njeno najpomembnejšo trgovinsko partnerico Kitajsko, ki bi se lahko razširil še na druge ključne sektorje v času prizadevanj za zmanjšanje vpliva pandemije novega koronavirusa na gospodarstvo.

ŠPORT

LJUBLJANA -Evropska košarkarska zveza Fiba Europe je sporočila, da je spremenila prizorišče zaključnega dela ženskega evropskega prvenstva 2021. Po prvotnem scenariju bi izločilne dvoboje moral gostiti Pariz, po novem jih bo španska Valencia, kjer bosta tudi dve skupini skupinskega dela. Preostali skupini bosta igrali v Franciji, prizorišči pa bosta znani naknadno. Finalistki zadnjega ženskega EuroBasketa bosta 38. evropsko prvenstvo gostili med 17. in 27. junijem 2021. Slovenske košarkarice so v kvalifikacijah doslej opravile uvodno tretjino naloge in so na poti do tretje zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo. Kljub odsotnosti poškodovanih Eva Lisec in Shante Evans so dosegle zmagi nad Grčijo in Bolgarijo ter so vodilna reprezentanca skupine A.

LONDON - Krovna atletska zveza Svetovna atletika je potrdila, da letos ne bo finala diamantne lige, ki bi moral biti septembra v Zürichu. Britanska atletska zveza pa je zaradi pandemije novega koronavirusa morala odpovedati miting tega tekmovanja v Londonu, ki bi moral biti 4. in 5. julija na olimpijskem stadionu. Finale diamantne lige pa bi moral biti 11. septembra v Zürichu, a ga je krovna zveza Svetovna atletika prav tako odpovedala. Kot so pojasnili, bi bilo nemogoče zagotoviti pošteno tekmovanje oziroma kvalifikacijski sistem. So pa Zürichu dodelili finale v letih 2021 in 2022, slednjega so preselili iz Eugena v Oregonu. Preurejen koledar diamantne lige sicer vsebuje 11 enodnevnih mitingov, prvi bo predvidoma 14. avgusta v Monte Carlu.

LOZANA - Mednarodna nogometna zveza Fifa je uradno potrdila, da bo zaradi pandemije novega koronavirusa 70. kongres, ki bi moral biti v Adis Abebi, izpeljala prek spleta, in sicer 18. septembra. Ob tem je potrdila tudi, da bo žensko SP do 20 let v Kostariki in Panami namesto letos med 20. januarjem in 6. februarjem 2021. Žensko SP do 17 let v Indiji bo prav tako prihodnje leto, in sicer med 17. februarjem in 7. marcem. Ob tem pa so potrdili tudi to, da bo fustalsko SP za člane med 12. septembrom in 3. oktobrom 2021 in ne letos, kot je bilo predvideno. Slovenije tam ne bo, saj se ni uvrstila, izpadla je v elitnem delu kvalifikacij.