Sviz v sredo s šolsko ministrico o odprtju vrtcev in šol

Ljubljana, 12. maja - Na zahtevo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) se bo ta v sredo sestal z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec. Govorili bodo o odprtih vprašanjih pred skorajšnjim ponovnim odprtjem vrtcev in šol za določene skupine učencev, saj je Sviz s terena dobil pozive za dodatna pojasnila.