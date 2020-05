V Italiji s koroavirusom okuženih 12.000 medicinskih sester

Rim, 12. maja - Ob današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki so ga pred leti razglasili v spomin na legendarno angleško medicinsko sestro Florence Nightingale, so v Italiji objavili, da se je v boju proti novemu koronavirusu v državi doslej okužilo 12.000 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Umrlo jih je 38.