Selitev pedagoške in fakultete za management ter sanacija Livad predvidoma do novega študijskega leta

Koper, 17. maja - Na Univerzi na Primorskem kljub epidemiji covida-19 nadaljujejo vrsto naložb. Tako bodo po besedah rektorice Klavdije Kutnar do začetka novega študijskega leta izpeljali obnovo nekdanje srednje tehniške šole v Kopru za potrebe Fakultete za management in Pedagoške fakultete, do takrat naj bi znova zagnali tudi dejavnost v stolpiču v Livadah.