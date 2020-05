Thyssenkrupp zaradi koronavirusa poglobil izgubo

Essen, 12. maja - Nemški industrijski koncern Thyssenkrupp je v drugem četrtletju poslovnega leta med januarjem in marcem ustvaril 948 milijonov evrov čiste izgube, potem ko je ta v enakem obdobju lani znašala 173 milijonov evrov. Kot so pojasnili v družbi, so težave posledica pandemije novega koronavirusa, reševati pa jih nameravajo med drugim z državnimi posojili.