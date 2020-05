EBRD Sloveniji za letos napoveduje 5,5-odstotni upad BDP

London, 13. maja - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) Sloveniji za letos v luči krize zaradi pandemije novega koronavirusa napoveduje 5,5-odstotni upad BDP, ki naj bi mu v 2021 sledila petodstotna rast gospodarske dejavnosti. EBRD je tako do zdaj najmanj pesimistična od ustanov, ki so poslabšali obete za slovensko gospodarsko rast v tem letu.