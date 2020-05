Zavod za šolstvo s številnimi priporočili za vrtce in šole

Ljubljana, 12. maja - Zavod za šolstvo je za vrtce in šole pripravil številna priporočila, da bo lahko delo v ustanovah, ki ponovno odpirajo vrata, in tistih, ki bodo nadaljevala delo na daljavo, potekalo nemoteno. "Verjamem, da bodo šole in vrtci varno pripravljeni in organizacija takšna, da bo delo steklo normalno," je dejal direktor zavoda Vinko Logaj.