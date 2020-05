Rossi spet na motorju, za začetek na progi za motokros

Rim, 12. maja - Dirkači v svetovnem prvenstvu v motociklizmu imajo že nekaj časa prisilni odmor. Po dveh mesecih brez motorjev so se predvsem italijanski dirkači razveselili vrnitve na teren, a so se morali za začetek zadovoljiti s treningi na motorjih za motokros. Uporaba prog za motokros je namreč v Italiji spet dovoljena, to je izkoristil tudi Valentino Rossi.