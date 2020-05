Podaljšan rok za ureditev ptujske tržnice in središča Murske Sobote

Ljubljana, 12. maja - Ministrstvo za okolje in prostor je podaljšalo rok za izvedbo projektov ureditve mestne tržnice na Ptuju do konca letošnjega leta in prve faze prenove mestnega središča v Murski Soboti do konca junija 2021. Projekta v skupni vrednosti dobrih 11,3 milijona evrov se namreč sofinancirata s kohezijskimi sredstvi.