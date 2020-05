Hrvaška objavila priporočila za obratovanje hotelov, apartmajev in kampov

Zagreb, 12. maja - Hoteli, zasebni apartmaji, kampi in marine na Hrvaškem so dobili priporočila epidemiologov za obratovanje v času epidemije novega koronavirusa. Strokovnjaki med drugim predlagajo vzdrževanje razdalje 1,5 metra, spodbujanje spletnega opravljanja plačil in prijav, uporabo razkužil za roke ter razkuževanje predmetov v hotelskih sobah.