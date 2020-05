Na ljubljanskem letališču v pričakovanju obnovitve povezav

Brnik, 12. maja - Na ljubljanskem letališču so po vnovični sprostitvi mednarodnega letalskega potniškega prometa v Slovenijo v pričakovanju obnovitve povezav. V družbi Fraport Slovenija so tako vse prevoznike, ki so leteli v Ljubljano, pozvali, da se izjasnijo, kdaj bi lahko lete spet vzpostavili. A zagona potniškega prometa verjetno ni pričakovati pred junijem.