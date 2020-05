Ljubljana, 12. maja - Novinarska konferenca SD, na kateri bosta podpredsednici stranke, Tanja Fajon in Andreja Katič spregovorili o aktualnih zadevah v slovenski zunanji politiki ter napadih na vladavino prava in medije, bo danes ob 12.30 na sedežu stranke na Levstikovi 15, so sporočili iz SD.