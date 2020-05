V splitski bolnišnici zamenjali identiteto umrle pacientke

Zagreb/Split, 12. maja - Direktor splitskega kliničnega centra Julije Meštrović je v ponedeljek zvečer ponudil odstop, ker so v bolnišnici zamenjali identiteto dveh starejših in dementnih bolnic, od katerih je ena umrla. Ženski so aprila pripeljali v bolnišnico iz dveh različnih domov za starejše. Napako so ugotovili, ko so je eno od njiju v ponedeljek vrnila v dom.