Košarkarske treninge začeli le v Novem mestu, Ljubljani, Domžalah in Laškem

pripravil Žiga Bojc

Ljubljana, 13. maja - Kljub zagonu vrhunskega in tekmovalnega športa v Sloveniji mnoge športne dvorane še samevajo. Od desetih košarkarskih klubov lige Nova KBM so treninge začeli le pri Cedeviti Olimpiji, Krki, Helios Suns in Zlatorogu. Ostali klubi še mirujejo, saj so njihove športne dvorane v sklopu šolskih objektov.