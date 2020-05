Izolo za vikend preplavili avtodomi

Izola, 12. maja - Ob trenutno zaprtih mejah so številni Slovenci minuli konec tedna izkoristili za obisk slovenske obale. Predvsem v Izoli so zaznali večje število avtodomov, po nekaterih podatkih okoli 300, ki so parkirali tudi izven označenih mest. Občinski redarji so že v petek začeli opozarjati tako na prometno signalizacijo kot na prepoved gibanja in zbiranja.