Liga MLB s predlogom za skrajšano sezono

New York, 12. maja - Lastniki ekip v severnoameriški baseballski ligi MLB so potrdili predlog, da začnejo sezono 2020 v začetku julija, in sicer brez gledalcev, so poročali različni ameriški mediji. Sezona bi se morala začeti že pred dvema mesecema, a je to preprečila pandemija novega koronavirusa.