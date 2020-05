Na svetu več kot sto kandidatov za razvoj cepiva proti koronavirusu

New York, 12. maja - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v video sporočilu Ekonomskemu in socialnemu svetu ZN (Ecosoc) dejal, da je na svetu trenutno več kot 100 kandidatov za razvoj cepiva proti novemu koronavirusu. Od tega pa jih je sedem ali osem vrhunskih, katerih delo je pospešeno.