Rokometna liga se širi na 14 ekip

Ljubljana, 11. maja - Na današnji osmi izredni seji združenja rokometne lige NLB so predstavniki klubov s potrebno dvotretjinsko večino izglasovali sklep, da se prva liga razširi na 14 moštev. Klubi so odločili, da bo v luči novega koronavirusa naslednji dve sezoni v elitnem slovenskem klubskem tekmovanju nastopalo 14 klubov, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.