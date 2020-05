Odlok o začasni prepovedi prodajanja blaga in storitev po mnenju vlade zasleduje legitimen cilj

Ljubljana, 11. maja - Vlada je na dopisni seji sprejela odgovor na pobudo za oceno ustavnosti odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim je med drugim prepovedala nastanitvene, gostinske, kulturne in nekatere druge storitve. Meni, da je odlok nujno potreben za omejevanje širjenja epidemije in da zasleduje legitimen cilj.