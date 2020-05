Koalicija trdna v podpori Počivalšku in glede nadaljnjega dela

Brdo pri Kranju/Ljubljana, 11. maja - Koalicijski partnerji v širši sestavi so na Brdu pri Kranju danes ocenili trenutne razmere in se seznanili z makroekonomskimi kazalci. Prihodnji teden bodo srečanje posvetili pripravi tretjega zakonodajnega svežnja za blažitev posledic epidemije. Danes so se dogovorili tudi o enotni podpori ministru Zdravku Počivalšku na interpelaciji.