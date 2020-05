Odprtje kampov pred 15. majem težko verjetno

Ljubljana, 11. maja - Čeprav se je odprtje kampov in manjših nastanitvenih obratov pričakovalo že v kratkem, nekateri so omenjali 12. maj, pa ga pred koncem tedna ni pričakovati. Ponovni zagon turističnega gospodarstva se bo zgodil med 15. majem in 1. junijem, predvidevajo na gospodarskem ministrstvu.