Do solidarnostnega dodatka pod določenimi pogoji tudi prejemniki invalidskega nadomestila

Ljubljana, 11. maja - Na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 so do solidarnostnega dodatka pod določenimi pogoji upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile. Vloge sprejema Zpiz do 30. junija.