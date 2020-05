Amcham: Podjetja pričakujejo 15-odstotni padec prihodkov, šestodstotno zmanjšanje delovne sile

Ljubljana, 11. maja - Podjetja v Sloveniji letos v povprečju pričakujejo 15-odstotni padec prihodkov, šestodstotno zmanjšanje delovne sile in 13-odstotno znižanje investicij, je pokazala raziskava zbornice Amcham Slovenija. Največji negativni vpliv beležijo podjetja v avtomobilskem in industrijskem sektorju, v storitvah ter v medijih in izobraževanju.