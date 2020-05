Levica bo zaradi Logarjevega pisma Bruslju glede pravosodja zahtevala sejo OZP

Ljubljana, 11. maja - V Levici so v današnjem odzivu na pismo zunanjega ministra Anžeta Logarja Evropski komisiji, v katerem je bil kritičen do slovenskega pravosodnega sistema, napovedali zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (OZP). V NSi pa so navedli, da o pismu niso bili seznanjeni.