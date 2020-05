Zdravstveni domovi postopno povečujejo obseg zdravstvenih storitev

Ljubljana, 11. maja - Po petkovi odločitvi vlade, da je ponovno dovoljeno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, zdravstveni domovi postopno povečujejo obseg dela. V Zdravstvenemu domu (ZD) Ljubljana bodo naslednji teden z delom začeli družinski zdravniki, pediatri in zobozdravniki. V ZD Celje so že danes z delom začele vse nedelujoče ambulante.