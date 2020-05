V Acronu zavračajo obtožbe o ponarejenih certifikatih

Slovenske Konjice, 11. maja - V podjetju Acron, ki je državi dobavil del zaščitnih mask s Kitajske, so danes preko svojega pravnega zastopnika Velimirja Cugmasa zavrnili navedbe, da naj bi bila njihova dokumentacija in certifikati ponarejeni, zaščitne maske pa nevarne za uporabo. Kot je zagotovil odvetnik, so vsi izdelki, ki so jih dobavili, ustrezni.