Na Ljubljanski borzi v ospredju delnice Krke

Ljubljana, 11. maja - Indeks na Ljubljanski borzi je danes izgubil tretjino odstotka in se ustavil pri 798,22 točke. Vlagatelji so sklenili za 1,41 milijona evrov prometa, od tega več kot polovico z delnicami Krke. Borzni posredniki so z njimi opravili za 862.520 evrov poslov, od tega enega v svežnju. Njihov tečaj je ostal nespremenjen pri 75 evrih.