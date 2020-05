Evropske države nadaljujejo sproščanje ukrepov proti koronavirusu

pripravil Jure Kos

Pariz, 11. maja - Evropske države so danes nadaljevale sproščanje ukrepov proti novemu koronavirusu, med drugim v Franciji, Belgiji, Španiji, na Češkem, Danskem in Nizozemskem. Britanska vlada je po nedeljskem govoru premierja Borisa Johnsona objavila okviren načrt rahljanja ukrepov. Iz Rusije so poročali o novem dnevnem rekordu okužb z novim koronavirusom.