Ministrstvo za javno upravo zavrača pomanjkanje socialnega dialoga s sindikati javnega sektorja

Ljubljana, 11. maja - Ministrstvo za javno upravo zavrača očitke Konfederacije sindikatov javnega sektorja o pomanjkanju socialnega dialoga. Tega so vodili tudi v času epidemije novega koronavirusa, a na drugačen način, kot sicer. So pa "slišali opozorilo sindikatov" in napovedujejo skorajšnje oblikovanje nove vladne pogajalske skupine.