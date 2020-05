Cousins ustvaril 14-urni dokumentarec o delu režiserk v minulem stoletju

London, 12. maja - Severno-irski dokumentarist in filmski zgodovinar Mark Cousins je ustvaril 14-urni dokumentarec Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema o režiserkah, ki so v več kot stoletju zaznamovale filmsko zgodovino. Film, ki sledi njegovi 15-urni televizijski seriji The Story of Film: An Odyssey iz leta 2011, bodo v delih predvajali od 18. maja.