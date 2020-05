EU s platformo za poenostavitev zakonodaje

Bruselj, 11. maja - Evropska komisija je danes odprla platformo Fit for Future (Pripravljeni na prihodnost), katere strokovna skupina ji bo pomagala poenostaviti obstoječo zakonodajo EU ter zmanjšati upravno breme za državljane in podjetja. Pripomogla bo tudi, da bo zakonodaja EU še naprej primerna za prihodnost, so sporočili iz Bruslja.