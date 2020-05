Med skritimi učinki krize zaradi epidemije tudi porast nasilja nad ženskami in otroki

Ljubljana, 11. maja - V tokratnem spletnem pogovoru Opozicija v organizaciji SD so govorili o skritih učinkih korona krize, predvsem pa o porastu nasilja nad ženskami in otroki. To, usklajevanja službenih in gospodinjskih obveznosti, zdaj še šolanje otrok so bremena, ki so se v času krize povečala in jih večino nosijo ženske.