V delu opozicije vse glasnejši dvomi o legitimnosti vlade

Ljubljana, 11. maja - V luči prihajajoče parlamentarne razprave o vladnem poročilu glede zaščitne opreme in interpelacije ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška so vodje več strank opozicije danes ob robu seje DZ ponovno opozorili na nekatera po njihovem mnenju sporna ravnanja koalicije. Dvomijo celo o legitimnosti aktualne vlade in jo pozivajo, naj se poslovi.