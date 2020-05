NZS bo do konca izpeljala prvoligaško in pokalno tekmovanje, konec v 2. SNL in ženski ligi

Ljubljana, 11. maja - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na korespondenčni seji sprejel odločitev, da se do konca izpelje sezona v Prvi ligi Telekom Slovenije in pokalu Slovenije, če bodo razmere v državi zaradi epidemije novega koronavirusa to dopuščale. Obenem je sklep IO, da se konča tekmovanje v 2. SNL in 1. SŽNL.