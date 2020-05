Revoz polovične nočne izmene v torek ne bo zagnal

Novo mesto, 11. maja - V avtomobilski tovarni Revoz, kjer so pred tednom vnovič prešli na proizvodnjo v dveh izmenah, za teden pozneje pa napovedali še zagon polovične nočne izmene, tega v torek ne bodo storili. Delavcem so danes sporočili, da so se tako za zdaj odločili zaradi negotovih razmer na svetovnem trgu in padca naročil na globalni ravni.