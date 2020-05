Slovenci pohiteli na Hrvaško po odpiranju meje

Zagreb, 11. maja - Hrvaška je v nedeljo odprla svoje meje za državljane Evropske unije. Do danes do 13. ure je na Hrvaško vstopilo 667 tujih državljanov, med njim je bilo 285 Slovencev, je danes povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Vstop v državo so dovolili predvsem poslovnežem, lastnikom nepremičnin in študentom.