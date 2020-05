Sindikati javnega sektorja opozarjajo na arbitrarnost pri izplačevanju dodatkov

Ljubljana, 11. maja - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) so danes opozorili na pomanjkanje socialnega dialoga, ki je privedlo do nedoslednosti in arbitrarnosti pri izplačilu dodatkov k plačam v času epidemije. Prvi mož konfederacije sindikatov Branimir Štrukelj je ob tem napovedal tudi vložitev tožb.