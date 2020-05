Strokovnjaki v pismu za odrast kot pot iz koronavirusne krize

Ljubljana, 13. maja - Več kot 1000 strokovnjakov in 66 organizacij iz vsega sveta je danes objavilo pismo, v katerem pozivajo vlade k trajnostni odrasti kot načinu za spopadanje s koronavirusno krizo. S trajnostno odrastjo lahko zgradimo socialno pravičnejši in bolj trajnosten sistem ter preprečimo nadaljnje krize, so prepričani.