Na Češkem odprli kulturne ustanove, frizerske salone ter nakupovalna središča in večje trgovine

Praga, 11. maja - Na Češkem prav tako rahljajo ukrepe, ki so jih sprejeli za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Vrata so danes ponovno odprle kulturne ustanove, frizerski saloni ter nakupovalna središča in večje trgovine, kot so trgovine s pohištvom. Odprli so tudi vrtove in terase lokalov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.