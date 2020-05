V metliškem domu starejših danes prvi obisk svojcev

Metlika, 11. maja - V Domu starejših občanov Metlika, ki je bil med epidemijo novega koronavirusa med najbolj prizadetimi tovrstnimi ustanovami v državi, so danes omogočili vnovične obiske svojcev. Danes so dobili le en obisk. Obiski so sicer možni pred stavbo doma starejših, ob slabem vremenu pa jih bodo omogočili skozi okno v sprejemnici, so povedali za STA.