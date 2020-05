Nevena Aleksovski z razstavo And then so clear o odtujenosti človeka

Ljubljana, 12. maja - V Ravnikar Gallery Space bodo ob 12. uri odprli samostojno razstavo Nevene Aleksovski z naslovom And then so clear. Umetničino sprehajanje po polju odtujenosti v času izolacije tematizira, kako dodatno odtujiti že tako odtujenega človeka, kako pomemben je dotik, kaj brez njega ter kako se kljub razdalji dotakniti nekoga, so zapisali pri galeriji.