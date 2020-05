Na Hrvaškem napovedali velike poletne nacionalne kulturne prireditve

Zagreb, 11. maja - Dubrovniške poletne igre, filmski festival v Pulju, Splitsko poletje, Varaždinski baročni večeri in podobne hrvaške nacionalne kulturno-umetniške manifestacije bodo potekale tudi letos, so potrdili na hrvaškem ministrstvu za kulturo. Programe bodo uskladili z epidemiološkimi ukrepi in okrnjenimi finančnimi zmožnostmi.