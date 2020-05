Danske trgovine ob ponovnem odprtju z različnimi varnostnimi ukrepi

Koebenhavn, 11. maja - Na Danskem so se danes po več tednih znova odprle trgovine na drobno in trgovski centri. V Koebenhavnu so na vratih številnih obešeni znaki, da ljudje z znaki okužbe ne smejo vstopiti, na drugih so napisi z največjim številom strank, ki so lahko naenkrat v trgovini, v nekaterih pa spoštovanje ukrepov nadzorujejo varnostniki.