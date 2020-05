Bivši indijski premier Singh v bolnišnici

New Delhi, 11. maja - Zaradi bolečin v prsnem košu je bivši indijski premier Manmohan Singh od nedelje v bolnišnici v New Delhiju, so danes poročali indijski mediji. Neimenovani predstavnik bolnišnice je povedal, da je 87-letni voditelj opozicijske Kongresne stranke na opazovanju v kardiotorakalnem centru in da je stabilen.