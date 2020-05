Nizozemski otroci so se slavnostno vrnili v vrtce in šole

Haag, 11. maja - Na Nizozemskem so se danes po skoraj dveh mesecih znova odprli vrtci in šole, kjer so učitelji za učence pripravili prave zabave dobrodošlice z baloni in rdečimi preprogami. V okviru rahljanja ukrepov proti covidu-19 pa so se znova odprli tudi frizerski in lepotni saloni. Nekateri so prve stranke sprejeli že kmalu po polnoči.