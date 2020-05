V Hongkongu na protestih aretirali več kot 200 ljudi

Hongkong, 11. maja - V Hongkongu so v nedeljo spet potekali protesti, potem ko so oblasti začele rahljati ukrepe, ki so jih sprejeli za zajezitev covida-19. Policija je protestnike razgnala s solzivcem in gumijevkami, ob tem pa aretirala več kot 200 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.