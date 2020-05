Ob 100. obletnici rojstva razstava fotografij Helmuta Newtona

Hamburg, 12. maja - V Muzeju Ernst Barlach v mestu Wedel pri Hamburgu so ob 100-letnici rojstva Helmuta Newtona pripravili pregledno razstavo njegovega ustvarjanja. Newton velja za enega najpomembnejših fotografov 20. stoletja. Zaslovel je z akti in fotografijami, ki so bile objavljene v vodilnih modnih revijah. Njegova kariera je trajala več kot štiri desetletja.