Tokrat dve novi okužbi med tujimi državljani v Sloveniji

Ljubljana, 11. maja - V nedeljo do konca dneva so v Sloveniji potrdili tri nove okužbe z virusom sars-cov-2, od tega dve pri tujih državljanih in eno v Ljubljani. Doslej so okužbo skupaj potrdili pri 14 tujih državljanih. Ljubljana pa je že od začetka epidemije občina z največjim številom okužb v državi.